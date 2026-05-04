Impacto por preocupante predicción de Latife Soto que se habría cumplido: «Yo soy una mensajera de lo divino (…) Lo avisé»

Recientemente, Latife Soto ha estado en el centro de atención debido a que supuestamente habría acertado una de sus alarmantes predicciones sobre una catástrofe natural.

En concreto, la tarotista nacional había señalado a través de YouTube que se esperaba la activación de volcán. Y durante este fin de semana, se conoció una erupción que se desarrolló en Filipinas. Motivo por el cual se evacuó a cientos de familias.

Esto ocurrió en la provincia de Albay, Filipinas. Instancia, en la cual el volcán Mayón tuvo una erupción, lo que generó gran preocupación en la gente que vive en el sector y las autoridades.

Latife Soto habría acertado predicción sobre erupción

Algunas semanas antes de este incidente, la tarotista nacional había señalado a través de un video en su canal de YouTube que veía que se acercan movimientos relacionados con volcanes. De este modo, muchas personas en redes sociales lo sintieron como una predicción acertada de la «brujita».

En este sentido, Latife Soto conversó con FMDOS y expresó: «Hay gente que cree que va a pasar mañana, cuando lo digo, y no, yo estoy avisando las cosas que son para un mes, para dos meses y la gente a veces no entiende».

Además, indicó: «Yo soy una mensajera de lo divino, que me avisan y adelanto hechos futuros, pero no son de inmediato».

«Yo lo avisé, avisé que venía la activación de los volcanes, y que se iban a reactivar algunos volcanes, y tal cual, y ahí lo estás viendo», continuó Latife Soto.

Vale señalar que esta no es primera vez que la tarotista genera sorpresa por alguna de sus predicciones. De este modo, sigue generando debate entre quienes tienen confianza en sus presagios y en quienes no.

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