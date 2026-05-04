Restricción vehicular 2026: revisa los automóviles que no pueden circular este martes 5 de mayo en la Región Metropolitana

Este martes se desarrollará el segundo día en que habrá restricción vehicular en Santiago. Medida que tiene la finalidad de cuidar la calidad del aire en la Región Metropolitana.

Vale señalar que esta iniciativa es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente y se aplica durante meses de otoño e invierno, que es cuando la situación está más crítica.

Por otro lado, es importante mencionar que la restricción vehicular rige entre lunes y viernes, desde las 07:30 horas hasta las 21:00 horas.

La restricción vehicular de este martes 5 de abril

Durante la jornada de este martes 5 de mayo, los vehículos que tendrán restricción vehicular en Santiago, son los que tienen patentes que terminan en estos dígitos:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 0 y 1.

Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 0-1-2-3.

Motocicletas de antes del 2002 que tienen restricción vehicular: 0-1-2-3.

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 0 y 1.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 0-1-2-3.

Transporte de carga que no tienen sello verde: 0-1-2-3.

Vale señalar que dentro del anillo de Américo Vespucio todos los vehículos que no tienen sello verde, no tienen permitido transitar.

Además, la restricción vehicular rige en la totalidad de la provincia de Santiago y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Es importante que los conductores estén atentos y respeten esta medida para cuidar la calidad del aire y eviten ser multados. Las sanciones para quienes incumplen esta normativa se encuentre entre 1 y 1.5 UTM. Esto es aproximadamente entre $70 mil y $90 mil.

La restricción vehicular se aplicó por primera vez este lunes 4 de mayo y estará en vigencia hasta el 31 de agosto.

Calendario completo

A continuación te dejamos el calendario de la restricción vehicular para los vehículos con sello verde:

Lunes: 8 o 9.

Martes: 0 o 1.

Miércoles: 2 o 3.

Jueves: 4 o 5.

Viernes: 6 o 7.

Calendario de la restricción vehicular para vehículos sin sello verde:

Lunes: 6, 7, 8 o 9.

Martes: 0, 1, 2 o 3.

Miércoles: 4, 5, 6 o 7.

Jueves: 8, 9, 0 o 1.

Viernes: 2, 3, 4, o 5.

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