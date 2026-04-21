Que no se te olvide: Esta es la fecha de inicio de la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Comienza la cuenta regresiva de la restricción vehicular en la Región Metropolitana. La medida está vigente en la capital durante un tiempo superior a tres meses consecutivos.

Debido al empeoramiento de las condiciones del aire, las autoridades de transporte y medio ambiente implementaron la medida que empezará a regir próximamente.

La restricción vehicular surge para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos motorizados que circulan por la capital y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Por ello, conoce la fecha en que se dará inicio a la medida.

¿Cuándo inicia la restricción vehicular en la Región Metropolitana?

La medida empezará a regir desde este próximo 1 de mayo del 2026. Sin embargo, dicha fecha es feriado, por lo que se

De este modo, cada día habrá vehículos que tendrán restricción vehicular. Esto dependiendo del último número de su patente.

Si Carabineros o fiscalizadores sorprenden a un conductor manejando un vehículo en un día que no corresponde, se podrá aplicar una multa de hasta 1,5 UTM.

La fecha de término de la restricción vehicular está programada para el 31 de agosto.

¿Qué automóviles tendrán restricción vehicular?

La medida, que regirá entre las 07:30 y las 21:00 horas, afectará a algunos vehículos motorizados que transiten por la provincia de Santiago, comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Los automóviles en específico son:

Motocicletas de antes del 2002 y del 1 de septiembre del 2010

Motocicletas de antes del 2002 y del 1 de septiembre del 2010

Automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 con y sin sello verde

Buses de transporte privado de personas, busas interurbanos y rurales, pasajeros sin sello verde

Vehículos de transporte de carga sin sello verde

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