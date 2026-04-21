Karol G confirma concierto en Chile en 2027: cuándo es y qué se sabe del evento

Recientemente, la popular cantante colombiana Karol G sorprendió a sus fanáticos tras confirmar que llegará a Chile en el marco de su gira «Tropitour».

A través de su cuenta de Instagram, la Bichota dio a conocer que se presentará el 27 de enero del próximo año en el Estadio Nacional.

Además, Karol G confirmó que recorrerá múltiples países en el marco de esta gira. Entre ellos, se encuentran su Colombia (Bogotá), Perú (Lima), Argentina (Buenos Aires) y muchos más.

Vale señalar que por el momento no se ha entregado información con respecto a la venta de entradas de su concierto en Chile. De este modo, la recomendación para sus fanáticas y fanáticos es que sigan pendientes a la información que se revele próximamente.

«Tropitour» está centrado en su nuevo álbum titulado «Tropicoqueta», el que se estrenó en 2025, destaca la raíces latinas y explora sonidos desde el vallenato, la salsa y el reggaetón.

Además, Karol G compartió un video en su Instagram, en el que da luces de su próximo proyecto, el que estaría marcado por una estética de brillos y glitter.

Un anuncio inminente

Vale señalar que Karol G había generado gran expectación en sus fanáticos, luego de que el 19 de abril, al final de su presentación en el el festival Coachella 2026 anunció que realizará una gira mundial.

En dicha instancia, la querida cantante se dirigió al público y confirmó: «¡Familia! ¡Nos vamos de tour!».

«Tropitour» llega después del gran éxito que tuvo «Mañana Será Bonito World Tour» en 2023 y 2024. Gira con la que desarrolló más de 60 shows en múltiples países.

Incluso, se presentó tres veces en Chile. Específicamente en el Estadio Nacional. Instancias, en las que el recinto estaba completamente lleno de fanáticos que disfrutaron su show. De este modo, hay gran expectativa por su retorno al país.

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