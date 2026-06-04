Restricción vehicular en Santiago 2026: revisa los vehículos que no pueden circular este viernes 5 de junio

Desde el mes pasado que está rigiendo la restricción vehicular en Santiago. Medida que provoca que múltiples vehículos no pueden circular en Santiago dependiendo del último dígito de su patente.

El objetivo de la iniciática es cuidar la calidad del aire. De hecho, se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Medio Ambiente y se aplica en meses de otoño e invierno que es cuando más empeora la calidad del aire en la capital.

Vale señalar que la restricción rige de lunes a viernes, excepto feriados entre las 07:30 y 21:00 horas. Además, se extenderá hasta el 31 de agosto.

La restricción vehicular de este viernes 5 de junio

Los vehículos que tienen restricción vehicular durante este viernes 5 de junio son aquellos que tienen patentes que terminan en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre de 2011: 6 o 7.

Automóviles no catalíticos y sin sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas previas al 2002: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas inscritas desde el 2002 a septiembre al 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros sin sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Transporte de carga sin sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Cabe destacar que se podrían agregar más números a la restricción vehicular, en caso de que se declare alerta, preemergencia, o emergencia ambiental.

Por otro lado, vale recordar que la medida se aplica en la totalidad de la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

En tanto, en caso de los vehículos que no tienen sello verde, no tienen permitido ingresar al anillo de Américo Vespucio, sin importar los números de su patente.

Es importante que los conductores cumplan con la restricción vehicular para cuidar la calidad del aire y también evitar ser multados. Las sanciones se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce a desde $70 mil a $90 mil aproximadamente.

Quienes quieran conocer más información sobre la medida pueden revisar la página web del Gobierno.

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