«Estoy desconcertada»: filtran que Chilevisión podría dar de baja a popular programa

Recientemente se dio a conocer que un popular programa de Chilevisión podría llegar a su fin próximamente.

La noticia fue revelada por Adriana Barrientos en el programa de farándula Zona de Estrellas. En esta instancia, la panelista dio a conocer que los nuevos propietarios de la señal no tienen una postura tan favorable con la redes sociales como la tenía Julio César Rodríguez.

De este modo, reveló que el programa que podría salir de pantalla es El Var de Fiebre de Baile.

Revelan que El Var de Fiebre de Baile podría salir de Chilevisión

La panelista de Zona de Estrellas señaló: «Parece que ya no son tan amigos y simpatizantes de las redes sociales como lo era Julio César Rodríguez de los creadores de contenido».

«El Var estaría a punto de desaparecer de la parrilla programática para siempre», añadió Adriana Barrientos, quien estuvo esperando el programa durante el miércoles. Sin embargo, se emitió un episodio pasado de Cuánto vale el Show.

«La próxima semana, por motivos del Mundial que viene, el lunes ya no irá el Var», añadió La Leona.

En este sentido, Adriana Barrientos indicó que «estoy desconcertada. Julio César se había portado un siete con todos los creadores de contenido».

En este sentido, en Zona de Estrellas se pusieron en contacto con Harold, quien recurrentemente asistía al Var, quien indicó: «Desde que se fue Danilo 21 todo ha ido en picada».

Asimismo, en el programa de farándula mencionaron que después de que Julio César Rodríguez se fue de CHV, hubo un pago que el canal le iba a dar a los miembros del espacio que finalmente quedó en nada.

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