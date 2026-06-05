Polémica en la televisión chilena: «En estos 18 años de carrera jamás en mi vida le he pasado el poto a un director»

Recientemente, Francisca Merino hizo una grave acusación contra Claudia Schmidt en el programa Noche de Suerte de TV+. Sin embargo, posteriormente fue desmentida.

En esta oportunidad, Pancha aseguró que la uruguaya la intentó agredir mientras ella estaba embarazada.

«Dan una nota de los actores… y en el mismo estudio ella me dice que a mí no me llaman de las teleseries porque yo no soy buena actriz», señaló.

En este sentido, Francisca Merino señaló: «Nos fuimos a comerciales y yo le dije: ‘Mira Claudia, puede que yo no sea buena actriz, pero en estos 18 años de carrera —que llevaba en ese tiempo, ahora llevo 30— jamás en mi vida le he pasado el poto a un director, a un productor ejecutivo, a un editor o a un animador’. Y ella salta de la mesa, desde la otra esquina, a pegarme; cosa que Mariela Sotomayor se pone al medio y la para».

«Entonces, estamos hablando de una persona que intentó agredirme con siete meses de embarazo, siendo una compañera de trabajo. O sea, es una persona que no tiene ética ni moral. Si hay personas con las que yo no trabajaría jamás en mi vida, por ningún sueldo, sería con esa mujer», añadió la actriz.

Niegan acusación de Francisca Merino

En el más reciente episodio de Que te lo digo de Zona Latina, se contactaron con Claudia Schmidt para consultarle sobre las acusaciones de la actriz.

En este sentido, aseguró que «jamás he hecho algo así. No puedo creer que esta gente invente semejante barbaridad. Yo tuve diferencias con ella, pero nunca, jamás la he agredido».

«No sé si tiene un desorden mental y no encuentra ni organiza las ideas, pero de verdad que nunca pasó», añadió Claudia Schmidt.

Además, también se pusieron en contacto con Mariela Sotomayor, quien indicó que lo dicho por Pancha Merino sería falso.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google