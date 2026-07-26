«Me costó mucho, no soy perfil de los bancos…»: Naya Fácil explicó cómo logró comprar su lujoso penthouse en Las Condes

Naya Fácil abrió las puertas de su nuevo hogar en el más reciente capítulo de Primer Plano, donde mostró distintos espacios del penthouse que adquirió en el barrio El Golf, en Las Condes.

La propiedad está avaluada en más de $1.700 millones y, según contó la influencer, concretar la compra no fue sencillo debido a algunas dificultades que ha tenido con el sistema financiero.

Naya Fácil explicó cómo logró comprar su lujoso penthouse en Las Condes

Respecto a su nuevo hogar, señaló de entrada: “No me lo creo, no creo donde estoy sentada, no me creo que tenga un Penthouse. Es la inversión más grande del año y probablemente en mucho tiempo”, comentó durante el programa.

La creadora de contenido también recordó parte del camino que recorrió antes de conseguir esta adquisición: “Es por lo que trabajé durante tantos años haciendo rifas, cambiándome de casa”, explicó.

Además del valor del inmueble, el programa entregó detalles sobre los costos asociados a mantener el penthouse. Uno de los principales corresponde a los gastos comunes, que se ubicarían entre $1,2 millones y $1,3 millones mensuales.

El monto puede variar dependiendo de distintos factores, como la época del año, el consumo y las condiciones del edificio. Durante los meses de invierno, incluso, este gasto podría aumentar en aproximadamente $1 millón, elevando de manera importante el presupuesto mensual.

Pero uno de los datos que más llamó la atención tuvo relación con la forma en que Naya Fácil concretó la compra: “Este penthouse se pagó al contado, la verdad me costó mucho. No soy perfil de los bancos, incluso en algunas tarjetas, solo tengo tarjeta crédito en un banco”, explicó.

“He luchado con ello, no es un orgullo comprar al contado, la mayoría de empresarios surge por créditos”, concluyó.

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