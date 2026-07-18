Naya Fácil se hartó de las críticas y respondió: «La gente dice que perdí mi dignidad (…) Con la dignidad pagaré la cuenta de la luz…»

La compra del nuevo penthouse de Naya Fácil, ubicado en Las Condes y avaluado en cerca de $2.000 millones, fue una de las noticias que más dio de qué hablar durante la semana.

Sin embargo, el anuncio también generó una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios volvieron a sacar a relucir el pasado de la influencer y cuestionaron cómo logró construir su patrimonio. Cabe recordar que Naya Fácil se ha visto envuelta en numerosos escándalos, desde sus inicios en las redes.

Naya Fácil se hartó de las críticas y respondió

Lejos de quedarse en silencio, la creadora de contenido decidió enfrentar los comentarios a través de sus historias de Instagram, donde defendió el camino que ha recorrido para llegar al lugar en el que está hoy.

“Me gustaría saber si con la dignidad pagamos las cuentas de la luz. Pongámonos en la situación de que tengo mi dignidad”, comenzó diciendo.

“Con la dignidad pagaré la cuenta de la luz, la cuenta del agua, el supermercado, la ropa, el shampoo”, agregó Naya Fácil. Finalmente, respondió directamente a quienes la critican por su pasado y cuestionan sus decisiones. Además, le restó importancia a la tan mencionada dignidad:

“La dignidad es súper valiosa, no hablo de perder valores, la gente dice que perdí mi dignidad. Yo siento que tengo mi dignidad. Ustedes tienen la dignidad intacta, entonces ustedes tienen más que yo. Están saldados, pagan sin mirar la cuenta gracias a la dignidad”, concluyó.

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