Fallece querido ex periodista de TVN: «Un gran compañero, un luchador»

El mundo del periodismo recibió una triste noticia durante este viernes luego de que se confirmara la muerte de Claudio Bahamondes del Canto, quien durante años integró el departamento de prensa de TVN.

Tras conocerse su partida, varios de sus excompañeros le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales.

Fallece querido ex periodista de TVN

Uno de los primeros en despedir al periodista fue Claudio Mardones, quien compartió una antigua fotografía junto a él y escribió un breve, pero sentido mensaje: “Adiós Claudio querido. Grupo TVN siempre”, publicó.

Posteriormente, respondió a las consultas de algunos usuarios y reveló que Bahamondes enfrentaba un cáncer desde hace un tiempo.

El comunicador también difundió en sus historias de Instagram la información del velorio y los detalles para quienes deseen darle el último adiós durante este fin de semana.

A las muestras de cariño también se sumó la periodista Carolina Cárcamo, quien recordó el tiempo que compartieron trabajando en la señal pública.

“Un gran compañero, un luchador. Gracias por las risas, los puchos y las canciones sin fin”, escribió.

De acuerdo a la información de Página 7, Claudio Bahamondes fue parte del equipo del departamento de prensa de TVN y trabajó en la época en que Freddy Stock conducía el programa Medianoche.

También puedes leer en RadioActiva: «Se vienen horas difíciles…»: Kike Morandé entregó un emotivo mensaje a las víctimas del temporal en Detrás del Muro

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google