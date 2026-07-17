«Yo me quiero ir. Básicamente, ya me aburrí»: La sincera confesión de José Antonio Neme tras 7 horas en vivo

Créditos: @noticiasespectaculo

José Antonio Neme protagonizó un llamativo momento durante la transmisión de Meganoticias Alerta, luego de lanzar una espontánea confesión que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

El periodista se encuentra reemplazando a Rodrigo Sepúlveda en el espacio informativo, después de conducir Mucho Gusto, por lo que completó cerca de siete horas consecutivas al aire. Recordemos que todo esto es en el marco de la cobertura al temporal que azota a gran parte del país.

La sincera confesión de José Antonio Neme tras 7 horas en vivo

Ante esta situación, y cuando el noticiero se preparaba para una nueva pausa comercial, Neme sorprendió al salir del libreto y bromear sobre la extensa jornada laboral que enfrentaba.

“Vamos a ir a la pausa. Faltan siete minutos para las 3 de la tarde. Viene Daniel Silva que ya está acá, que venga rápido porque yo ya me quiero ir”, comentó entre risas.

Luego insistió con su particular sinceridad: “También Carmen Gloria Arroyo, que también está acá, porque yo me quiero ir. Básicamente, ya me aburrí”.

“Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta”, cerró el conductor, mientras de fondo se escuchó al meteorólgo Alejandro Sepúlveda, quien reaccionó con humor: “Se nos va el José”.

El registro fue compartido por el portal Noticias y Espectáculo, donde rápidamente se hizo viral en redes sociales y generó diversas reacciones entre los usuarios.



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