Natu Urtubias sorprendió al revelar detalles de su incursión en Arsmate, plataforma en la que generó contenido para adultos y que, según contó, se transformó en una importante fuente de ingresos.

Recientemente en Vecinos al límite, la humorista explicó cómo llegó al sitio, cuál fue la estrategia que más ganancias le dejó y confesó una situación que dejó en shock a sus suscriptores.

La confesión de Natu Urtubias sobre la venta de contenido para adultos

En la conversación, Natu Urtubias señaló que estudió Comunicación Audiovisual, pero que su vida tomó otro rumbo cuando comenzó a dedicarse al humor tras el impulso que recibió del comediante Luis Slimming.

Con el crecimiento de sus redes sociales en aquel momento, decidió abrir una cuenta en Arsmate: “A mí me da lo mismo mostrarme. Yo iba a marchar con las t… afuera, así que pensé que era entretenido ganar plata con fotos mías en bikini mostrando un pezón”, comentó entre risas.

Además, explicó que nunca tuvo prejuicios sobre crear contenido para la plataforma y que simplemente lo vio como una oportunidad para aumentar sus ingresos.

Sin embargo, la comediante aseguró que el verdadero negocio estuvo en una función de los mensajes privados: “Se puede activar que si me quieres mandar a mí una foto por el chat, tienes que pagar para que yo la vea”, explicó.

Según relató Natu Urtubias, muchos usuarios pagaban pensando que ella revisaría las imágenes, aunque eso nunca ocurrió: “Y los h… se morían para que yo les viera sus cosas. Lo divertido es que no lo administraba yo sino los mismos de Arsmate”, señaló con humor.

“Debe haber miles de fans que creen que les he visto sus cosas, y solo gané platita con eso”, concluyó entre risas.

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