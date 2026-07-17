«Nos fuimos a comerciales y me pegó…»: Influencer recordó tenso momento en vivo con Karol Lucero

El popular influencer Ariel Osses sorprendió al revelar un desconocido episodio que vivió junto a Karol Lucero durante su paso por Yingo.

El creador de contenido aseguró que el animador le dio una cachetada tras una dinámica con Arenita y recordó el impacto que esa situación tuvo en su adolescencia.

Influencer recordó tenso momento con Karol Lucero

En conversación con Kraneo TV, Ariel Osses recordó un incidente ocurrido cuando tenía apenas 15 o 16 años y participaba en Yingo.

Según relató, todo comenzó durante una dinámica en la que debía darle 10 piquitos a Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, quien en ese entonces mantenía una relación con Karol Lucero.

“A mí una vez me hicieron darle 10 piquitos a Arenita. Nos fuimos a comerciales y él me pegó una cachetada”, aseguró.

El influencer contó que el tema nunca se volvió a conversar en el programa y que, con el tiempo, Karol Lucero solo le ofreció disculpas por otra situación.

“Una vez me pidió disculpas… fue porque yo lo fui a saludar en un evento, me lo topé y él me hizo la desconocida. Ahí sí me pidió disculpas en una oportunidad que me dijo: ‘si te sentiste pasado a llevar, lo siento’”, recordó.

Eso sí, aclaró que la disculpa del comunicador no estuvo relacionada con la presunta agresión.

Pese a lo ocurrido, Ariel Osses aseguró que no guarda rencor. “No tengo rencor, pero todo esto se podría solucionar en la noche de combos”, bromeó entre risas.

Finalmente, reconoció que el episodio lo marcó por mucho tiempo. “Me causó, no sé si un trauma, pero sí me dejó mal por mucho tiempo porque quedé choqueado. Primera vez que alguien me pegaba. Él igual en ese entonces tenía veintitantos años, yo tenía 15, 16 años, era menor de edad”, expresó.

Para cerrar, reflexionó sobre lo sucedido: “Todos tienen la oportunidad o la posibilidad de equivocarse”.

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