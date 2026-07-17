Es la sensación del hyperpop chileno y conquista las redes con su humor: Así fue la visita de 1001 Music a la 92.5 RadioActiva

Benjamín López, más conocido como 1001 Music, conversó con RadioActiva sobre su evolución artística, sus principales influencias musicales y el origen de su nombre artístico. El cantante de 25 años es la nueva sensación en el hyperpop chileno, y con su estilo único y carismática personalidad, encantó a las redes sociales.

El artista, oriundo de Ñuñoa, contó que su interés por la música nació a temprana edad. Antes de darse a conocer en redes sociales, fue «niño coro» en su colegio e incluso recibió reconocimientos por su talento vocal. Ahora, tomó inspiración del Eurodance famoso por allá por los 90′, y lanzó un característico sonido que ya es tendencia.

Así fue la visita de 1001 Music a la 92.5 RadioActiva

Durante la entrevista, 1001 Music explicó que desde pequeño disfrutaba escribir poemas, una afición que hoy forma parte de su proceso creativo al momento de componer sus canciones.

Sobre sus referentes, señaló que escucha artistas muy diversos, desde Coldplay hasta Juan Luis Guerra y Romeo Santos. Sin embargo, aseguró que su mayor inspiración proviene del Eurodance y el tecno de los años 90.

Respecto a su propuesta musical, 1001 Music explicó su género musical: «Hyper Pop que al final es como un pop electrónico… con sonidos maximalista dentro de todo, que llena los espacios», comentó.

Finalmente, reveló que su nombre artístico también tiene un significado familiar. El número 11 ha estado presente en distintos momentos de su vida, ya que tanto él como su hermano y su abuela nacieron un día 11 de diferentes meses. Sin embargo, en Chile el número 11 tiene otra connotación, así que se decantó por el 1001.

Leer también: «Nos fuimos a comerciales y me pegó…»: Influencer recordó tenso momento en vivo con Karol Lucero

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google