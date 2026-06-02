Se hizo conocida por ser dirigente estudiantil y hoy incendia las redes la creación de contenido para adultos

Durante el último tiempo, las plataformas de contenido para adultos como Arsmate, OnlyFans, entre otras han agarrado gran fuerza. De hecho, diversas figuras proveniente del mundo de la política se se han sumado a esta tendencia. Dentro de ellas se encuentran Camila Polizzi y Cathy Barriga.

Y ahora también se suma Fernanda Mora, exdirigenta estudiantil quien actualmente es conocida como Fernanda Honorato.

De este modo, la joven constantemente entrega detalles de su carrera como creadora de contenido para adultos a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram suma cerca de 5 mil seguidores. Además, la joven de 23 años asegura que tiene cuentas de Arsmate y de OnlyFans.

Ex dirigenta estudiantil se suma a las plataformas de contenido para adultos

En 2020, la joven se desempeñó como dirigente estudiantil de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). Incluso fue vocera de la organización.

De hecho, en internet es posible encontrar algunas entrevistas de este periodo de Fernanda Mora. Por ejemplo, una declaración al medio Piensa Prensa en 2020.

«Soy Fernanda Mora, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Araucanía y en este momento estamos con estudiantes secundarios manifestándonos afuera del Tiburcio Saavedra (liceo). El Tiburcio Saavedra en este momento se encuentra sitiado por Fuerzas Especiales, en donde no nos dejan estar en un largo perímetro cerca del liceo para poder manifestarnos y también no dejan pasar a la prensa», indicó la joven en dicha oportunidad. Además, estaba con una polera que decía «Chile no se vende».

«Así que, como estudiantes secundarios, hacemos llamado para que nos vengan a apoyar porque esta lucha no es solamente de los secundarios, sino que de todo el pueblo en su conjunto. Nosotros comenzamos el estallido social el 18 de octubre y ahora le pedimos la mano a los trabajadores, a los estudiantes universitarios, porque tenemos que acabar con esta educación de mercado», añadió aquella vez.

Fernanda Mora, vocera y dirigente estudiantes secundarios ACES Araucanía. pic.twitter.com/ahUJw7pd4k — PIENSAPRENSA 361 mil Seguidores (@PiensaPrensa) January 27, 2020

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