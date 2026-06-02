Stefan Kramer deja la grande con nueva imitación al Presidente Kast y recrea polémico momento de la Cuenta Pública

En la jornada de este lunes, Stefan Kramer dio que hablar en redes sociales luego de compartir un registro de una imitación al presidente José Antonio Kast.

En esta oportunidad, el popular comediante nacional recreó una polémica escena que se desarrolló en la primera Cuenta Pública del mandatario. Se trata del momento en el cual estaba finalizando su discurso en el Congreso Nacional y una persona le gritó: «¡Mentiroso!».

La nueva imitación de Stefan Kramer a José Antonio Kast

En esta nueva imitación, el humorista recreó de manera irónica los gestos que hacía el mandatario.

Vale señalar que Stefan Kramer utilizó esta imitación para promocionar sus presentaciones de este 19 y 20 de junio en Teatro San Gines.

Esta publicación del imitador no pasó desapercibida en redes sociales y se llenó de comentarios por parte de sus seguidores.

«Uta que te han dado material»; «JAJAJAJAJA el más rápido del oeste»; «Estás rápido»; «Mas rápido que los que publican los sismos»; «Kramer es un antidepresivo y ansiolítico para estos 4 años»; «Buena imitación le sale bien»; «Show de emergencia 😂», fueron algunos de los mensajes que recibió Kramer.

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