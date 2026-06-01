Restricción vehicular en Santiago 2026: estos son los vehículos que no pueden circular este martes 2 de junio

Desde el 1 de mayo que está en vigencia la restricción vehicular en Santiago. De este modo, hay diversos vehículos que ven afectada su movilidad en la capital.

Vale señalar que el objetivo de esta medida es cuidar la calidad del aire. De hecho, es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Asimismo, rige en meses de otoño e invierno que es cuando se acumula mayor nivel de contaminación.

El horario de la restricción vehicular es entre 07:30 y 21:00 horas, desde lunes a viernes, excepto días feriados.

Esta es la restricción vehicular de este martes

Este martes, los vehículos que tienen restricción vehicular son los que tienen patentes finalizadas en alguno de estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 0 – 1.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 0-1-2-3.

Motocicletas previas al 2002: 0-1-2-3.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 0 – 1.

Buses de pasajeros sin sello verde: 0-1-2-3.

Transportes de carga sin sello verde: 0-1-2-3.

Cabe destacar que en caso de que las autoridades declaren alerta, preemergencia, o emergencia ambiental, se podrían sumar más números a la restricción vehicular.

Por otro lado, la restricción vehicular rige en completamente toda la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Además, es importante aclarar que los vehículos que no tienen sello verde tienen prohibido ingresar al anillo de Américo Vespucio. Esto es algo independiente al último número de su patente.

De este modo, la recomendación es que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular para cuidar el aire de la contaminación y también evitar multas. Las sanciones se encuentran entre 1 a 1.5 UTM. Esto aproximadamente corresponde a entre $70 mil y $90 mil.

En tanto, para acceder a más información sobre la medida, se puede visitar el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

También te podría interesar: ¿Lluvia en Santiago?: Jaime Leyton adelantó en Mega el panorama para los próximos días en la capital

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google