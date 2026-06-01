Joe Vasconcellos se presenta gratis este fin de semana en Providencia: fecha del evento y lugar

Recientemente, se confirmó que Joe Vasconcellos se presentará de manera gratuita en la capital del país durante este fin de semana.

En concreto, esto se concretará el próximo sábado 6 de junio en plena Av.Andrés Bello desde las 17:00 horas. Vale señalar que el evento tiene la finalidad de celebrar el 129º aniversario de la comuna de Providencia.

Además, el show se de también en el marco de la celebración de Joe Vasconcellos de 50 años de experiencia musical.

Joe Vasconcellos celebra 50 años de carrera

El intérprete de «Mágico» viene de una reciente presentación en el Gran Arena Monticello. Instancia, que se extendió por cerca de dos horas y que estuvo repleta de éxitos. En esta oportunidad, los presentes fueron testigos del nuevo show del artista para celebrar sus 50 años de experiencia musical.

La carrera artística de Joe Vasconcellos tiene sus inicios en 1977 en Italia y desde que volvió a Chile en los 90′, ha forjado una tremenda trayectoria. En 1992 estrenó el álbum «Verde Cerca» y tres años después «Toque». Este último álbum tuvo un gran impacto, de hecho, tres décadas después de su estreno tiene su primer libro, el que fue escrito por el periodista Rainiero Guerrero.

«Toque» cuenta con grandes canciones que se han transformado en verdaderos clásicos como «Mágico» y «Huellas». Estos siguen sonando y superan los 50 millones de reproducciones en Spotify. El disco también incluye «Las seis», que el año pasado fue la canción más tocada en radios chilenas.

Joe Vasconcellos, quien actualmente tiene 67 años se transformó en referente de la escena nacional del rock, con temas que siguen vigentes incluso para las nuevas generaciones.

Y este fin de semana, la gente podrá disfrutar de manera gratuita del show que realizará en Av.Andrés Bello.

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