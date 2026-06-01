«A combos»: Filtran supuesta violenta pelea entre dos famosas figuras en ¿Volverías con tu EX? 2

Existe gran expectación entre los fanáticos de los realities por el estreno de ¿Volverías con tu EX? 2. Espacio que está preparando Mega y que ya se empezó a grabar en Perú. Incluso se sabe los nombres de algunos participantes.

Y si bien desde el canal buscan que no se ventile información desde el encierro, ya se ha filtrado información al respecto.

En este sentido, una persona que ya sabe cosas que han ocurrido dentro del nuevo reality de Mega es ni más ni menos que Danilo 21.

Y en una reciente transmisión, el influencer dio a conocer que ya se habría producido una gran polémica en la nueva versión ¿Volverías con tu EX?. Se trataría ni más ni menos que de una pelea, la que habría llegado a los golpes.

Danilo 21 filtra tensa pelea en ¿Volverías con tu EX?

Según lo mencionado por el influencer, Luis Mateucci y Raimundo Cerda habrían protagonizado una tensa situación, la que habría terminado a los combos, de acuerdo a su relato.

Así como que no quiere la cosa, Danilo 21 señaló: «Ya, pero no se lo dicen a nadie. Mateucci se agarró con el Rai a combos».

Vale señalar que el inicio de esta nueva edición de Volverías con tu EX será el 8 de junio. Instancia, en la que diversas figuras del espectáculo se reencontrarán con sus exparejas.

En el caso de Raimundo Cerda, ingresó al espacio con Sofía Latorre. En tato, Luis Mateucci lo hizo con Nicole Moreno, más conocida como «Luli».

Es importante mencionar que el argentino y Rai vienen con problemas desde antes. Previamente fueron compañeros en espacios de Canal 13. Además, el hermano del ex Gran Hermano, Cuco, también ha tenido tensos cruces con el trasandino. De este modo, la rivalidad tiene varios antecedentes.

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