Presidente José Antonio Kast anuncia nuevo beneficio económico: conoce quiénes los recibirán y de cuánto es el aporte

Este lunes 1 de junio, el Presidente José Antonio Kast llevó a cabo su primer Cuenta Pública. Instancia, en la cual anunció un nuevo beneficio social. Apoyo económico que está destinado a ayudar a las familias más vulnerables del país.

Vale señalar que esta iniciativa se suma a otras que han sido implementadas con el fin de combatir el aumento del costo de la vida. Dentro de estas se encuentra el congelamiento de los pasajes del transporte público, la rebaja del valor de la parafina en invierno, un cupón para comprar gas y otras ayudas para transportistas y pescadores artesanales.

En este sentido, el mandatario expresó: «Seguiremos apoyando a los chilenos para enfrentar estos desafíos, porque sabemos que, cuando los precios suben, son siempre las familias con menos recursos las que más lo sufren».

El nuevo bono anunciado por José Antonio Kast

En esta instancia, el Presidente dio a conocer que este beneficio consiste en la entrega de $30.000 por cada hijo de entre 0 a 13 años para los hogares que se encuentran dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

De acuerdo a las palabras de José Antonio Kast, esta iniciativa tiene la finalidad de aliviar los gastos de crianzas en los hogares en los que hay niños. Esto en un momento que está marcado por estancamiento de la economía, desempleo y encarecimiento del costo de la vida.

De este modo, el mandatario explicó que este nuevo bono por hijos busca ser un alivio para las familias con hijos pequeños. «Muchos papás, y sobre todo las mamás, saben bien que los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata», mencionó.

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