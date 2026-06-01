La gran hazaña de los fans de Young Cister: llegaron a Times Square y este es el motivo

Recientemente, el fandom oficial de Young Cister sorprendió con un inesperado hito. Resulta que proyectaron una fotografía de una de sus convocatorias en Times Square, Nueva York.

Vale señalar que esta acción se dio en el marco de una campaña que tiene el objetivo de despertar la atención de la organización de un gran evento que va a protagonizar el artista.

En concreto, todo ocurrió debido a un anuncio que se hizo desde el show Bud Live que es impulsado por Budweiser. Desde la marca dieron a conocer que estaban buscando a los verdaderos fans de Young Cister para que vivan esta experiencia.

De este modo, los fanáticos se organizaron a través de sus redes sociales y demostraron el gran nivel que tiene de organización.

Fandom de Young Cister llegó a Times Square

Los fans se reunieron en el sector de Tobalaba en Santiago. De este modo, cientos de personas estuvieron vestidas de rojo y utilizaron merchandising del artista. Encuentro que fue exhibido en Times Square, reflejando el gran nivel de convocatoria y organización que tiene este grupo de fanáticos.

Vale señalar que el objetivo del fandom de Young Cister es ser parte de Bud Live. Evento que se desarrollará el 24 de junio en un formato íntimo, por lo que ha generado gran interés y expectación. La instancia no tendrá un escenario tradicional, además, no habrá venta de entradas.

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