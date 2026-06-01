«Estoy en shock»: Joven rusa queda impactada por clásicas conductas en Chile y genera múltiples reacciones

Recientemente, Alexandra Ostraya, creadora de contenido que se encuentra en Chile sorprendió tras revelar una situación que le llama la atención de nuestro país.

Vale señalar que la joven blogger constantemente está compartiendo registros relacionados con cosas que le generan interés o curiosidad.

En este sentido, Alexandra Ostraya no escondió su asombro por algunas actitudes de los chilenos.

Joven rusa sorprendida con actitudes de los chilenos

En un video, la joven se mostró sorprendida por la energía de los recolectores de basura.

«De verdad contagian su energía! Son chicos muy alegres y, como todos los chilenos, muy amables y cariñosos con los niños», expresó Alexandra Ostraya.

Y en otro video más reciente, también destacó la relación de las personas y sus perros. «Estoy en shock», aseguró.

«Los chilenos, por lo visto, quieren mucho a los perros», indicó tras ver a muchas personas paseando a sus peluditos.

La creadora de contenido dio a conocer que en poco tiempo vio a muchas personas de paseo con sus mascotas de manera responsable.

«Y eso que ni se imaginan cuántos hay cuando paseamos por el parque», indicó la joven rusa en la descripción de la publicación.

Este post no pasó desapercibido y muchas personas reacciones. De este modo, muchos confirmaron la gran relación que hay entre las personas y sus perritos.

«Siii, amamos los perros incluso los perros callejeros se convierten en perro comunitarios donde todos les dan comida eso también ha ocasionado obesidad en los perros»; «Amamos los perritos»; «Nuestro consejo para todas las personas que visiten nuestro país, es que no se les ocurra maltratar un animal porque se va a meter en problemas»; «El mejor país de Chile»; «Jajaja los perritos nos dan años de vida», fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

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