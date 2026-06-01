Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: «Queríamos contarles que…»

Recientemente, Gala Caldirola compartió una publicación que dio mucho que hablar en redes sociales.

La exchica reality publicó un video, en el aparece junto a su pareja, Mago Jiménez. Instancia en la que reveló que harían un gran anuncio.

«Queríamos contarles que…», señaló Gala Caldirola. Sin embargo, el exfutbolista la tomó de la interrumpió para que todavía no entregara la información.

De este modo, la pareja no aguantó las carcajadas, quienes dejaron al descubierto la gran química que hay entre ambos.

En este sentido, el Mago Jiménez le pidió: «Hagámoslo de nuevo, por favor».

En tanto, Gala le indicó en tono de broma: «Tú no puedes hablar, no te he dado permiso». Además, posteriormente, señaló: «Ya, cuéntales tú, que quieres ser el protagonista».

La inesperada publicación de Gala y Mago Jiménez

Luego, ambos siguieron con las risas y terminaron no diciendo lo que tenían pensado.

De hecho, en la descripción, Gala Caldirola, escribió: «Ya se nos olvidó lo que os queríamos contar». De este modo, generó múltiples reacciones en la publicación.

«La mejor terapia es reír»; «Creo que jamás vi a la gala reír de esta manera, eso es química, amor y mucha complicidad»; «Que feliz veo a Jiménez, eso es lo mejor de la vida, reír, disfrutar la vida y por supuesto, amar»; «Que lindo verlos felices llenos de vida, contagian con sus risas», fueron algunos de los comentarios que recibieron en el post.

Y posteriormente, la parejita terminó con la incertidumbre y dio a conocer la noticia a través de historias. Vale señalar que el anuncio estaba relacionado a un casino online.

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