31 May, 2026. 19:10 hrs

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo de Mega entregó su pronóstico del clima para los primeros días de junio

El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del clima a nivel nacional para el inicio de junio.

Por Sebastian Contreras

También puedes leer en RadioActiva: Presentará una demanda: Reconocida médium nacional arremetió contra Daniela Aránguiz tras fuertes dichos en vivo

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último