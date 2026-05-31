Presentará una demanda: Reconocida médium nacional arremetió contra Daniela Aránguiz tras fuertes dichos en vivo

Sonia Valenzuela, reconocida médium nacional, estuvo hace algunos días en Sígueme de TV+. En el programa, abordó la polémica entre Marilú Balbontín, madre de Javiera Suárez, y Cristián Arriagada. En esa oportunidad, ya había protagonizado un tenso momento con Daniela Aránguiz.

Más tarde, en Que te lo digo, Valenzuela explicó de dónde surgió el conflicto con la panelista. “Lo que pasa es que cuando Jorge Valdivia recién estaba con la Maite Orsini, estaba viviendo solo, me solicitó que le hiciera una limpieza, un abre camino. Y según Daniela, vio por las cámaras que yo había ido y me trató muy mal, me mandó mensajes muy feos”, relató.

Al día siguiente de esa participación, Daniela Aránguiz respondió en televisión y lanzó duras críticas en su contra.

“Debe haber sido esa bruja tollera que vino para acá ayer. ¡La bruja chanta, pero chanta! Ay, se me comunican conmigo… Yo el único consejo que le doy a esa bruja que me anda pelando en otros canales es que deje de filtrar las conversaciones privadas que tiene con gente pública. Tollera. Bruja chanta”, expresó.

Además, la panelista agregó: “Latife me dijo que tuviera mucho cuidado con una bruja, porque me estaba haciendo magia negra hace mucho tiempo y me dijo el nombre exacto de esa bruja, y esa bruja es la que vino y se sentó aquí”.

Reconocida médium nacional arremetió contra Daniela Aránguiz tras fuertes dichos en vivo

Las declaraciones fueron abordadas posteriormente por Sonia Valenzuela en Zona de Estrellas, donde respondió: “Llevo 30 años trabajando, no necesito los medios de comunicación para estar vigente (…) No soy solo tarotista, soy médium, soy coaching, estudié neurociencia. Tampoco soy una persona que se vino a parar hoy día a la televisión”.

Además, sostuvo que “si ella sentía algo de mí, ese día que estuve en el panel me lo debería haber dicho, no haber esperado al otro día para hablar de mí”.

Durante el contacto, el abogado de Valenzuela explicó que “la injuria y la calumnia están precisamente en los dichos que ella realiza en el programa, donde con sus dichos busca denostar, deshonrar y dañar la honra de Sonia. Ella, además, esto lo hace con publicidad, lo hace a través de un medio de comunicación”.

“No solamente hay una referencia a esto de la magia negra, recordemos que ella hace referencia y reitera en el panel (…) que es una bruja chanta”, señaló. “Acto seguido, lo dice, ‘es una estafadora’”, agregó.

Finalmente, Hugo Valencia le preguntó a Sonia Valenzuela si efectivamente presentarían una demanda contra Daniela Aránguiz. “Está hecho ya”, respondió la médium.

Por su parte, el abogado precisó que “estamos precisamente en una reunión afinando los detalles para la próxima semana entablar acciones legales por injurias y calumnias”.

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