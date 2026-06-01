A meses de protagonizar grave accidente: revelan nueva información sobre el futuro de Fran Maira

A meses de protagonizar un accidente, en el cual Fran Maira chocó a un motorista, quien terminó en estado grave, se dio a conocer nueva información sobre el futuro laboral de la cantante e influencer.

Vale señalar que previo a este incidente, la joven había sido confirmada para Fiebre de Baile 2. Sin embargo, luego de este choque la exparticipante de Gran Hermano se mantuvo alejada del mundo de la TV. De hecho, también bajó su actividad en redes sociales.

Y recientemente, el portal especializado en farándula, Infama, dio a conocer que estaría todo listo para que Fran Maira aterrice en el espacio de baile.

«Exclusivo, prepara sus pasos de baile. Fran Maira debutará pronto en Fiebre de Baile 2», indicaron desde el citado medio.

Es importante mencionar que la joven también estuvo sonando para llegar al reality «Volverías con tu ex 2». Sin embargo, esto no se concretó.

El complejo momento que vive Fran Maira

El debut de la joven en el espacio de baile nunca se concretó después del accidente de tránsito, el cual se desarrolló el 24 de febrero.

Esto ocurrió en la comuna de Lo Barnechea. Instancia en la que Fran Maira impactó a un motorista, quien quedó en estado grave.

El accidente afectó mucho la vida de la joven, quien dejó de ser tan activa en redes sociales. Incluso, durante la semana pasada, la cantante urbana hablando de cómo cambió su vida.

«Estuve meses desaparecida, sin hablar con ningún medio. Sólo subí una historia en que hablaba de eso y algunas fotos de antes del accidente», señaló Fran Maira.

Además, indicó que está con apoyo de profesionales y con medicamentos. «Estoy pensando todo el tiempo en Mayerson, en cómo evoluciona, en que esté mejor cada día», reconoció.

«Espero que algún día me perdone, lo siento mucho, nunca fue mi intención hacerle daño…», agregó Fran Maira en dicha oportunidad.

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