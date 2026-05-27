«Espero que algún día me perdone»: Fran Maira se sincera a meses de protagonizar grave accidente
A meses de este grave accidente de tránsito, Fran Maira entregó detalles de cómo ha cambiado su vida desde aquel momento.
Recientemente, Fran Maira se refirió al accidente de tránsito que protagonizó el 24 de febrero. Instancia, en la cual chocó a un motociclista, quien quedó en estado grave.
A meses de este complejo incidente, la influencer y cantante urbana habló con Las Últimas Noticias y se refirió a esta situación y cómo le ha afectado.
Las palabras de Fran Maira
«Veinticuatro horas antes venía del Festival de Viña donde me fue muy bien. Yo estaba regresando a casa sola desde un ensayo de Fiebre de Baile en mi auto y al llegar a un semáforo, doblé a la izquierda siguiendo al auto que venía delante de mí», señaló la joven con respecto al accidente.
Además, Fran Maira indicó que posteriormente pasó una compleja noche en la comisaría antes de ser imputada por el cuasidelito de lesiones.
En este sentido, explicó cómo cambió su vida desde ese momento. «Estuve meses desaparecida, sin hablar con ningún medio. Sólo subí una historia en que hablaba de eso y algunas fotos de antes del accidente», mencionó.
«Mi mamá vino a quedarse conmigo para ayudarme a cocinar. Yo sólo veía a mis papás y mi hermana, a nadie más. Dejé todo: Fiebre de baile, Cuánto vale el show, mi carrera como cantante. Pensé que era mi final como figura pública y que si mi carrera terminaba no importaba», añadió Fran Maira.
Durante el último tiempo, la exchica reality ha empezado a retomar su vida. Sin embargo, aseguró que tiene ansiedad, lo que le ha hecho subir 9 kilos. Además, aseguró que está con apoyo de un psicólogo, psiquiatra y medicamentos.
«Eso no es lo importante ahora. Yo estoy pensando todo el tiempo en Mayerson, en cómo evoluciona, en que esté mejor cada día», expresó.
«Espero que algún día me perdone, lo siento mucho, nunca fue mi intención hacerle daño…», añadió.
