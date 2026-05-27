La dura noticia que golpea a Junior Playboy: es oficial

Este martes se conoció que Pamela Díaz se querelló contra Junior Playboy. Esto debido a unas potentes acusaciones que hizo el exparticipante de Fiebre de Baile en su contra.

En concreto, en el espacio digital «Cuéntame todo y exagera», el exchico reality que La Fiera habría ingresado sustancias ilícitas en «Tierra Brava».

«Lamentablemente hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga, marihuana. Metió de todo, todos los vicios, por eso andaban todos con gafas dentro del reality», lanzó en dicha oportunidad.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para la conductora de «Hay que decirlo», quien tomó la decisión de llevar el caso a la justicia. De este modo, se conoció que su querelló por el delito de «injurias y calumnias por medios de comunicación».

Vale señalar que Pamela Díaz será representada por ni más ni menos que la conocida abogada, Helhue Sukni.

Así respondió Junior Playboy

Luego de que se conoció la querella, el exhico reality no se quedó en silencio y alzó la voz en redes sociales.

A través de un video en Instagram, Junior Playboy indicó: «Fui demandado por la mujer que yo no amo y no siento aún lo que siente ella por mí».

«Yo creo que puede estar confundida en este tiempo. La luna ha tenido su movimiento y yo me sigo moviendo. Esto va para ti mujer, no es la manera de llegar hacia mí», añadió.

Además, Junior Playboy expresó: «No digo tu nombre, porque ya lo veremos en el tribunal, juicio total. Pero, recuerda que yo no miento y a nada le temo». Posteriormente, se despidió y mencionó a «Tía Helhue».

En tanto, en la descripción el exchico reality indicó: «Real hasta la muerte. Ese es mi lema, aquí y en la quebrá del ají».

Asimismo, compartió otro mensaje: «Yo no sabía que decir la verdad estaba prohibido en 2026 (…) La verdad siempre sale a la luz; no se puede tapar el sol con un dedo, más aún cuando ese dedo está sucio de verdad».

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