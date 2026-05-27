Podium Podcast Chile lanza su primera serie audiovisual de true crime: «Sitio del Suceso»

Este 27 de mayo se estrenó el primer episodio de la primera serie audiovisual de true crime de Podium Podcast Chile. Se trata de Sitio del Suceso, el cual reconstruye crímenes que siguen presentes en la memoria de muchos. De este modo, se abordan hechos que marcaron distintas épocas y realidades sociales de Chile.

El nombre de esta serie se origina del concepto central de toda investigación criminal: el sitio del suceso como el espacio en el cual están las huellas, dudas y las pistas que permiten reconstruir historias.

Vale señalar que la investigación y conducción de este proyecto está a cargo de la escritora y especialista en criminalística Paula Ilabaca con el comunicador y guionista Marco Silva.

Esta serie fue desarrollada audiovisualmente por Francisca Miles y Victoria Ulloa.

Sitio del Suceso revisita casos policiales emblemáticos a través de expedientes judiciales, archivos de la época, material de prensa y peritajes especializados.

Sitio del Suceso, la primera serie audiovisual de Podium Podcast Chile

En el primer capítulo titulado «Primavera Negra» se centra en el asesinato de la joven María Adriana Echazarreta en el Estadio Español de Pablo Marino de Vos. Caso que generó gran repercusión en los setenta. En tanto, el segundo episodio es «El enigma de la habitación cerrada», el cual aborda la extraña muerte del abogado Rolando Coloma, en su oficina del Paseo Ahumada.

Posteriormente, viene «El lecho del río». Caso de la desaparición y posterior hallazgo en el río Mapocho de la joven Patricia Pérez Pinochet.

Además, se también se cuenta el caso de Julio Pérez Silva conocido como el «Psicópata de Alto Hospicio». El hombre fue el responsable de la violación y asesinato de 14 mujeres de la comuna. La mayoría menores de edad.

En tanto, el quinto capítulo se centra en uno de los casos más mediáticos del último tiempo. Hablamos del de Hugo Bustamante, el «Asesino del Tambor», quien asesinó a su pareja, Verónica Vásquez, y a su hijo de 9 años, Eugenio Honorato. Este caso generó debate con respecto a la reincidencia y la responsabilidad institucional.

Con este nuevo proyecto, la podcastera Podium Podcast Chile, dirigida por Trinidad Piriz, sigue consolidando su plan de expansión a nuevos formatos narrativos y documentales para ofrecer contenidos con identidad local y con gran nivel de producción.

El primer capítulo de Sitio del Suceso está disponible desde este 27 de mayo en YouTube. Mientras que el formato audio también está en Spotify y el resto de plataformas.

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