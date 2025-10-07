Patricia Rivadeneira y Coca Guazzini sorprenden con «La Revolución de las viejas», nuevo vodcast de Podium Podcast

Podium Podcast presenta un nuevo vodcast titulado «La Revolución de las Viejas», en el que cuenta con las voces de Patricia Rivadeneira, actriz de teatro, televisión y fundadora del grupo experimental Cleopatras, y Coca Guazzini, quien ha brillado en diversas teleseries que marcaron una época.

De este modo, este nuevo proyecto promete sacudir la conversación femenina de la mano de estas dos queridas intérpretes.

Vale señalar que ambas brillaron en recordadas producciones como «Aquelarre», «Sucupira» y «Estúpido Cupido». Sin embargo, ahora sorprenden con un formato diferente.

En este podcast, el estudio se transformará en un jardín, con una mesa con porcelana fina, té, dulces y huevo duro. Espacio en el que se vivirá una conversación de una once entre amigas.

Vale señalar estas voces cuentan con temas y experiencias de sobra. En cada episodio revelarán anécdotas de amores, del mundo artístico en dictadura y transición, relatos de su trabajo en teatro, cine y televisión. Además, reflexionarán sobre cómo las mujeres se desenvuelven en una sociedad que vigila atentamente cada cambio corporal, arruga y cana.

El primer episodio de «La Revolución del las Viejas» está disponible en YouTube y Spotify e inicia con: ¿Cómo se llevan las viejas con la inteligencia artificial? Entre Alexa, ChatGPT, Patricia puede poner a prueba hasta a una máquina con su carácter.

Con este proyecto, Patricia Rivadeneira y Coca Guazzini sorprenden con un espacio que habla de lo íntimo y lo colectivo, de política, de la memoria y del presente, y que se atreve a mirar la vida después de los 60 con la certeza de que la edad no es un límite.