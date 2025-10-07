Gira Teletón 2025: Conoce las ciudades, fechas y los artistas que se presentarán

Cada vez falta menos para que se desarrolle la Teletón 2025, donde el país para alcanzar la meta de racaudar fondos para la rehabilitación de más de 32 mil niños, niñas y jóvenes con discapacidad en Chile.

Recordemos que la próxima versión se realizará los días 28 y 29 de noviembre y poco antes se va a llevar a cabo la Gira Teletón.

En esta oportunidad, se recorrerán 10 ciudades, entre 4 y el 22 noviembre, con shows gratuitos,

Vale señalar que existirán dos tramos. Entre el 4 y 8 de noviembre se recorrerá la zona norte. Mientras que del 18 al 22 de noviembre en el sur, tras un receso por las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias.

Los artistas de la Gira Teletón 2025

Esta versión de la caravana del evento solidario considera paradas que antes no eran parte del recorrido, como Ovalle, Curicó y Castro.

De acuerdo a la organización, los espectáculos iniciarán a las 18:00 horas y serán abiertos a todos. Habrá bloques especiales para los niños y también se incorporarán artistas que apuntan a los jóvenes.

En este sentido, el bloque iniciar estará enfocado en los niños con artistas como Pulentos, que estarán en toda la zona norte; Sinergia Kids con la Tía Pucherito, que recorrerán desde Curicó hasta Temuco; El Mundo de Christell (Valdivia, Castro) y más.

Por otro lado, también dirán presente Polimá Westcoast (Arica, Iquique y Antofagasta); Zúmbale Primo (toda la zona norte); Paula Rivas (Curicó y Concepción); Tomo como Rey (Valdivia y Castro); La Combo Tortuga (Curicó, Concepción y Temuco), King Savagge (Valdivia, Castro) y más artistas que se anunciarán próximamente.

Además, la Gira Teletón también contará con representantes de los rostros embajadores de la cruzada solidaria. De este modo, ya se confirmaron a Millaray Viera (Iquique), Juan Pablo Queraltó (Antofagasta, Temuco), José Miguel Viñuela (Antofagasta, Concepción), Daniel Fuenzalida (Ovalle, Valdivia, Castro), Rafael Araneda (Curicó), Eduardo Fuentes (Valdivia, Castro).

Fechas

Zona Norte

Arica: Martes 4 de noviembre, 18:00 horas en Explanada General San Martín, a los pies del morro de Arica.

Iquique: Miércoles 5 de noviembre, 18:00 horas, en la Plaza 21 de Mayo.

Antofagasta: Jueves 6 de noviembre, 18:00 horas, en Plaza Colón.

Copiapó: Viernes 7 de noviembre, 18:00 horas. En Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales.

Ovalle: Sábado 8 de noviembre, 18:00 horas, en Plaza de Armas.

Zona Sur

Curicó: Martes 18 de noviembre, 18:00 horas. En Medialuna de Curicó.

Concepción: Miércoles 19 de noviembre,18:00 horas. En Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz.

Temuco: Jueves 20 de noviembre, 18:00 horas. En Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín.

Valdivia: Viernes 21 de noviembre, 18:00. En Paseo Costanera (Ex Helipuerto).

Castro: Sábado 22 de noviembre, 18:00, en Plaza de Armas.

Vuelve el tren de la Teletón

Este año regresa el tren de la Gira Teletón. De este modo, la comitiva de artistas, animadores e influencers viajarán en tren desde Estación Central hasta Los Lagos. Posteriormente, continuarán el recorrido en bus y en transbordador.