Teletón 2025: anuncian a los artistas que serán parte de la próxima versión del evento solidario

En la mañana de este viernes 29 de agosto, se dio a conocer a los artistas que dirán presente en la Teletón 2025.

Durante un evento que se realizó hoy, se anunció oficialmente a la parrilla de artistas que será parte del evento que en esta oportunidad se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre. Días en los que se vivirán las «27 horas de amor».

De este modo, se confirmó la participación de importantes artistas a nivel mundial nacional en la cruzada solidaria.

Anuncian a los artistas de la Teletón 2025

Del plano internacional se presentarán Emmanuel, Yuri, Lucero, Cristián Castro, Pablo Alborán y Ana Torroj en la Teletón 2025.

Mientras que de la escena nacional se confirmaron a reconocidos cantantes. Hablamos de María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Zúmbale Primo, Nico Ruiz, Bray On, Emilia Dides, Katteyes, Jere Klein y Myriam Hernández.

Vale señalar que Myriam Hernández será la responsable de cantar el himno de esta Teletón, la que se titula «Tu Corazón». Además, en las redes de la Fundación se compartió un adelanto de la canción.

Además, se anunció que Stefan Kramer será uno de los comediantes que hará reír al público y televidentes en esta versión de la Teletón 2025.

Por otro lado, el cierre del evento solidario volverá a ser en el Estadio Nacional, después de dos versiones en que se realizó en la Quinta Vergara, en Viña del Mar.

Es importante señalar que la meta de la próxima versión de la Teletón 2025 es superar los $40.502.617.946 que se logró recaudar en el evento televisivo del 2024.