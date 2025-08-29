El duro presente de humorista que brilló en el Festival de Viña del Mar tras partida de su madre: «Estoy atravesando un momento complicado»
Además, el comediante valoró el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores y seres cercanos en esta momento.
Durante el fin de semana pasado, un reconocido humorista que brilló en el Festival de Viña 2006 dio a conocer que se encuentra atravesando un complejo momento tras la partida de su madre. Hablamos de Christian Henríquez, quien interpreta al popular «Ruperto».
En dicha ocasión, el comediante recurrió a su cuenta de Instagram para compartir unas emotivas palabras de despedida.
«Ya no hay más inyecciones, ya no más pastillas, exámenes, no más sufrimiento», señaló el hombre que le da vida a Ruperto.
«Madre mía, lo diste todo y más. Estoy roto por dentro, pero orgulloso de ti», añadió.
Christian Henríquez revela que pasa por difícil momento tras partida de su madre
Y a cerca de una semana del fallecimiento de la mujer, Christián Henríquez compartió que sigue muy afectado.
«Como muchos saben, estoy atravesando un momento complicado por la partida de mi madre», reveló el humorista.
Sin embargo, agradeció el apoyo de sus seguidores y seguidoras. «Las muestras de cariño y de aliento han sido increíbles», indicó.
En este sentido, Christián Henríquez señaló: «Quiero agradecer primero a Dios, ya que él sabe por qué hace las cosas. A mis familiares que me acompañaron en este proceso. También a mis amigos y seguidores».
Además, valoró el apoyo que ha recibido de parte de su esposa e hijos.
Por otro lado, en el capítulo de este jueves de Detrás del Muro de Chilevisión (CHV), Kike Morandé explicó su ausencia en el espacio y le dedicó unas palabras.
«Desgraciadamente, no hemos podido estar con él, fue en Antofagasta, después fue en Villa Alemana. Y no hemos podido acompañarte y abrazarte, pero nuestro corazón y nuestra fuerza está contigo», mencionó.
«Todo el abrazo que puedas recibir y todas las buenas intenciones nuestras de este programa, te lo dedicamos a ti. Para ti va este aplauso», finalizó Kike Morandé.
Por otra parte, es importante recordar que en 2006, Christián Henríquez llegó como Ruperto al Festival de Viña del Mar. Instancia en la que marcó 74,2 puntos de rating.