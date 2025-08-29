Karol Lucero se hunde en redes: estudio revela el fuerte deterioro de su reputación tras polémica infidelidad

La reciente infidelidad de Karol Lucero a su esposa Fran Virgilio ha dado mucho que hablar en la farándula chilena.

En este contexto, el comunicador se encuentra viviendo una crisis matrimonial y además ha sufrido un desmoronamiento en su reputación.

De hecho, un reciente estudio de Reputación Digital de la consultora Simbiu, durante el último mes se registraron sobre 256.000 interacciones en redes sociales. Estas incrementaron considerablemente cuando se conoció la infidelidad. De estas, la mayoría son de rechazo e ironía hacia el exchico Yingo, quien antes era conocida como Karol Dance.

El deterioro en la reputación de Karol Lucero

El análisis indica que el 90,4% de las expresiones sobre Karol Lucero, fueron negativas, lo que refleja el daño que sufrido su imagen.

Leonardo Hernández, gerente de análisis en Simbiu explicó que es un «típico caso de crisis reputacional en el que una declaración o acción detona un rechazo transversal que erosiona la marca personal del personaje público».

Además, el estudio señala que tras esta nueva polémica se revivieron otras polémicas del exYingo. Como su controversia en 2018 cuando era locutor radial y sus funas en el Estallido Social. A esto se le suma cuando dijo que ofrecía trabajo a cambio de experiencia en Like Media y más. De este modo, queda en evidencia que las redes actúan como un archivo dinámico que amplifica y resignifica las caídas de reputación.

A esto, se le suma que la mayor parte de emojis reflejan expresiones como enojo, ira, sátira e ironía, lo que posiciona a Karol Lucero como una figura muy rechazada en el mundo digital.

Con respecto al caso del comunicador, el gerente de análisis en Simbiu señaló: «El análisis muestra, de manera clara, que su marca personal se encuentra erosionada no solo por la infidelidad, sino por la acumulación de polémicas pasadas que reviven en cada crisis o acto que realiza. La ironía y el humor, reflejados en el predominio del emoji, no son expresiones neutrales: funcionan como catalizadores de rechazo, ridiculizando al personaje y reforzando su deterioro simbólico en redes sociales, configurando un escenario muy difícil de revertir para su imagen pública».