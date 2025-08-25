«Estoy con atraso»: DJ que estuvo con Karol Lucero impacta con nueva confesión

Karol Lucero e Ilaisa Henríquez siguen dando que hablar. Recordemos que ambos han estado en el centro de atención después de que el comunicador confirmó que le fue infiel a su esposa Fran Virgilio, con la DJ.

En este sentido, la joven que es conocida como DJ Isi Glock impactó en Primer Plano con una nueva revelación. Resulta que señaló se hizo tres test de embarazo y que uno salió positivo.

«Obviamente, sí estoy con atraso. Ya me hice tests de embarazo. Salieron unos positivos y otros negativos, así que estoy corroborando con exámenes de sangre», indicó.

«Yo me hice tres tests de diferentes marcas y valores, y uno de ellos salió positivo», añadió Ilaisa Henríquez. Sin embargo, indicó que todavía no puede confirmar que esté embarazada.

«No puedo afirmar si es positivo o negativo hasta que me haga un test más especifico, cosa que lo voy a hacer en mi momento, cuando yo me sienta preparada, tranquila» expresó.

¿Qué haría Karol Lucero?

Es importante señalar que según indicó DJ Isi Glock, tuvo relaciones sexuales sin preservativo con Karol Lucero. Asimismo, reveló que no se tomó la pastilla del día después, a pesar de que el animador le insistió que lo hiciera.

Además, Ilaisa Henríquez ha hablado sobre la posibilidad de estar embarazada. En este sentido, indicó que si estuviera esperando un hijo, ella asumiría la responsabilidad sola.

Por otro lado, en el programa Only Fama, Karol Lucero que en caso de que estuviera embarazada pediría una prueba de ADN y si es que está resulta positivo se haría responsable.

Igualmente, DJ Isi Glock indicó que se equivocó en haber tenido relaciones sin utilizar protección. «Es mi cuerpo, mi responsabilidad, y yo cometí el error de aceptar», indicó.

