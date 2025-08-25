«Vino a pegarme encargada por él»: DJ con la que Karol Lucero fue infiel sufrió golpiza en disco y apunta contra el animador

Durante los últimos días, Ilaisa Henríquez, quien es conocida como DJ Isi Glock ha dado mucho que hablar. Esto después de que salió a la luz que tuvo un encuentro íntimo con Karol Lucero, quien llevaba menos de un año casado.

Y en medio de toda esta polémica por la infidelidad, la DJ ha seguido trabajando. Sin embargo, acusó que durante este fin de semana vivió una compleja situación en un local nocturno, en el que estaba poniendo música.

Resulta que en la madrugada de este domingo, DJ Isi Glock fue víctima de una golpiza.

Según dio a conocer el tiktoker Danilo 21, la joven se encontraba poniendo música. Momento en el que un grupo de mujeres subieron al escenario y fue golpeada en diversas oportunidades.

Además, el influencer señaló que en el momento de la agresión, le habrian dicho «por encargo de ya sabes quién, ojalá llegues a Primer Plano» a la DJ.

DJ Isi Glock anuncia que tomará acciones contra Karol Lucero y agresora

Y mediante sus redes sociales, Ilaisa Henríquez apuntó a Karol Lucero como responsable de la agresión que sufrió. Además, mencionó que llevará el caso a la justicia.

«Quiero comentarles que se tomarán acciones legales en contra de Karol Dance y la ordinaria, porque no tengo otro nombre, que vino a pegarme encargada por él», indicó la mujer a través de Instagram, sin embargo, después borró el posteo.

Además, la agresora de DJ Isi Glock también se refirió a la situación. De este modo, señaló que no fue enviada por nadie.

«Nadie me mandó, solo consecuencias de sus propios actos como vieron en la historia. No me refiero más al tema», indicó la mujer que agredió a la joven.

