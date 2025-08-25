Festikids Mes del Niño 2025: Conoce las actividades que trae el esperado evento

Cada vez falta menos para el esperado Festikids Mes del Niño 2025. Evento que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto a Gran Arena Monticello de 14:00 a 18:00 horas.

Vale señalar que es la tercera versión de este festival, el que es ideal para disfrutar en familia, ya que contará con diversas actividades.

Las entradas de Festikids Mes del Niño 2025 están disponibles en Ticketmaster y los precios van desde $10.000 a $43.000 (sin considerar cargo por servicio).

Festikids Mes del Niño 2025: revisa las actividades que trae el esperado evento

Tras dos versiones completamente llenas, en esta ocasión el evento contará con grandes atracciones como Mi Perro Chocolo con su show «Somos Piratas», el espectáculo «Descubre lo que te hace brillar» de Los Ratoncitos Dulces Sueños y la participación de Mi Duende Mágico, en la que se presentarán nuevos personajes de su colección 2025.

Sin embargo, esto no es todo. Como de costumbre, Festikids Mes del Niño 2025 tendrá números circenses liderados por Casa Payaso, marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas

Además, los presentes podrán conocer y sacarse fotos con los personajes en tamaño real de Los Ratoncitos Dulces Sueños previo a su show.

El exitoso espectáculo de Mi Perro Chocolo

El popular personaje infantil es popular por crear canciones, videos y cuentas que promueven en niños y niñas la capacidad de descubrir, experimentar con su entorno y conectarse profundamente con la música.

Vale señalar que Mi Perro Chocolo fue creado por la chilena Elizabeth Carmona. El proyecto ha roto récords en YouTube y constantemente la rompe en sus espectáculos.

Y en Festikids Mes del Niño 2025 llegará con su show «Somos Piratas», con nuevos vestuarios, nuevos corpóreos y un gran barco pirata inflable de 4 metros.

Ratoncitos Dulces Sueños sorprenderán con «Descubre lo que te hace brillar»

Ratoncitos Dulces Sueños entrega un spinoff de sus más de 60 personajes en el mundo de la música. De este modo, genera un tremendo espectáculo con grandes canciones.

Vale señalar que el recorrido musical toma importantes temáticas como el cuidado del medioambiente, desafíos científicos, el deporte, la comida y vida sana, lavarse los dientes y valores como la valentía y más.

Toda la alegría de Mi Duende Mágico

Rico es un ratón aventurero que voló hasta la Tierra y que su cohete cayó directamente en el Polo Norte. De este modo, pudo conocer a los Duendes Mágicos.

Y Rico estará en Festikids Mes del Niño 2025. Instancia en la que los presentes podrán conocerlo y sacarse fotos con Rico y todos sus amigos.