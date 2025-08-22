Festikids Mes del Niño 2025 en Gran Arena Monticello: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

El próximo 31 de agosto se llevará a cabo un tremendo evento, ideal para disfrutar en familia este mes de la niñez. Hablamos ni más ni menos que de Festikids Mes del Niño 2025, el que es presentado por PRISA Media Chile y Marcuson.

Este panorama contará con destacados espectáculos como Mi Perro Chocolo y Los Ratoncitos Dulces Sueños. A esto se le suma la participación de Mi Duende Mágico, la licencia infantil más importante en Chile en la actualidad.

Festikids Mes del Niño se llevará a cabo en Gran Arena Monticello. En tanto, el horario es entre las 14:00 y 18:00 horas. Vale señala que contará con un completo programa infantil que también considera marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas.

«Estamos felices de presentar por tercer año Festikids Mes del Niño en Gran Arena Monticello, un evento que en sus versiones anteriores ha resultado todo un éxito porque es un festival para celebrar la vida, donde la alegría, la música y el color son protagonistas. Estamos seguros de que, en esta oportunidad, los shows y actividades que ofreceremos serán nuevamente una gran experiencia para toda la familia», señaló Mauricio Marcuson, productor general del evento.

Venta de entradas de Festikids Mes del Niño

Las entradas para Festikids Mes del Niño 2025 se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster. Vale señalar que los precios se encuentran entre $11.500 y $49.45000 pesos (considerando el cargo por servicio), dependiendo de la ubicación.

Revisa a continuación el precio de las entradas:

Vale señalar que el valor de la entrada permite el acceso a todas las actividades y shows musicales.