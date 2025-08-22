FaceBrooklyn y Taiko presentan el disco «No Somos Iguales» y revelan su desconocida faceta rockera: «Soy fanático de Oasis»

Recientemente, FaceBrooklyn sorprendió con el estreno de su tercer disco, el que se titula «No somos iguales», el que cuenta con la producción de Taiko.

En este sentido, durante la jornada de este viernes, ambos llegaron a RadioActiva. Instancia en la que conversaron sobre este nuevo proyecto y otros temas.

De este modo, con respecto a cómo surgió este junte, FaceBrooklyn señaló: «Taiko era super conocido antes de que yo fuera conocido. Entonces yo una vez me presenté como ‘yo te admiro mucho» y después terminamos siendo muy amigos e hicimos este proyecto».

Por otro lado, con respecto al estilo de este disco, el cantante mencionó: «No sabría decirte que género es».

En este contexto, Taiko, quien ha trabajado con destacados artistas como Bad Bunny agregó: «Experimentamos mucho, exploramos muchos géneros, fusionamos cosas que nos gustaban a los dos. Si escuchas las tres primeras canciones, solo la primera es reggaetón y el resto son cosas que fuimos explorando».

«No Somos Iguales» cuenta con 12 canciones. Además, es el tercer disco de estudio de FaceBrooklyn.

FaceBrooklyn y Taiko revelan sus desconocidas facetas como rockeros

Además, FaceBrooklyn reconoció que le gustaría experimentar en el rock. «Me gustaría tener una banda, soy fanático de Oasis», señaló.

«Me gustaría tener algo aparte de mi música, una banda como Oasis y ser un maldito cu…», agregó.

Vale señalar que Taiko señaló que también le gusta el rock y que tuvo una etapa en la que fue «full rockero» y «hater del reggaetón», la que fue influenciada por los gustos de su pare.

«Mi papá tenía una banda de rock cuando yo era chico. Tocaba guitarra y cantaba», mencionó.