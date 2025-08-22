Terremoto en TV+: Dos reconocidas figuras del canal fueron desvinculadas

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran sorpresa en el mundo de la televisión. Resulta que El Filtrador dio a conocer que durante la jornada de este viernes, dos panelistas del programa «Sígueme» fueron desvinculadas.

Los rostros afectado son ni más ni menos que Carla Ballero y Camila Campos, quien es conocida como Camilísima.

Vale señalar que las comunicadoras se habrían enterado de la situación durante la jornada de este mismo viernes. En concreto cuando asistieron al canal a grabar un nuevo episodio del programa.

Luego de que El Filtrador dio a conocer la noticia, desde TV+ confirmaron la noticia. «Agradecemos profundamente el profesionalismo, la dedicación y el compromiso que demostraron durante este tiempo con nosotros», indicaron desde el canal.

De este modo, se espera que en el capítulo de «Sígueme» que se emitirá la tarde de este viernes se confirmen las salidas de Carla Ballero y Camila Campos.

¿Cuál es el motivo de las salidas de Carla Ballero y Camila Campos de Sígueme de TV+?

Con respecto a lo informado por La Hora, las salidas de las periodistas del programa de TV+ serían debido a que quieren bajar la cantidad panelistas del espacio.

De esta manera, próximamente el panel de «Sígueme» estaría conformado por Daniela Aránguiz, Michael Roldán, Sergio Marabolí y Cata Pulido. En tanto, Julia Vial seguiriá como animadora.

Asimismo, de acuerdo a La Hora, no se trataría de restructuración, ya que no ingresaría un nuevo panelista. Además, tampoco nadie sería reemplazado.

Es importante recalcar que desde hace un tiempo se viene rumoreando que Danilo 21 se podría sumar al programa de TV+.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke: «No se bañaba ni se arreglaba»