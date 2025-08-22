«Un millón de gracias»: Auditor de RadioActiva sorprendió a Margarita y le regaló una lavadora nueva

Hace algunos días, Margarita llamó a «HiperActiva, Vamo a Calmarno» para pedir una ayuda. Resulta que señaló que su lavadora tenía algunos problemas, por lo que quería saber si alguien le podía vender una económica.

«Quiero pedir un favor a los auditores. Si tienen una lavadora que me vengan barata, estaría eternamente agradecida», señaló.

«La lavadora hace corte y casi me enciende la casa», explicó Margarita en conversación con RadioActiva.

Frente a esto, otro auditor se contactó con la radio y se ofreció para regalarle una.

Si bien en primera instancia, señaló que la condición era que estuviera hasta el 31 de diciembre sin llamar a RadioActiva, esto era solamente una broma.

En este sentido, ante el noble gesto del auditor, Margarita se mostró muy agradecida. «Decirle al caballero que un millón de gracias. Te lo agradezco desde el fondo de mi alma», expresó.

Escucha el momento a continuación:

Ayer se vivió uno de los tantos momentos bellos que representan a la 92.5 😍 Es que claro, bien sabemos que tenemos unos auditores que se unen con todo cuando se tratan de ayudar, y ayer no fue la excepción 🫂. Tras contarnos la situación que la acomplejaba al no tener lavadora, un auditor se puso la mano en el corazón y ayudo a la querida Margarita regalándole una de paquete 💛 Porque sí, ustedes son los que convierten a esta gran comunidad en #LaRadioDeLaGenteFeliz

El emotivo gesto de auditor de RadioActiva con Margarita

Y el auditor finalmente cumplió su promesa y le compró una lavadora nueva, con envío incluido a Margarita.

De hecho, la auditora nos hizo llegar una fotografía de ella con el regaló que le llegó.

Esta situación deja demostrado, una vez más, la gran unión que existe entra la comunidad radioactivera.

