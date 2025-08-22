Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke: «No se bañaba ni se arreglaba»

En un reciente capítulo de Mundos Opuestos, la modelo y DJ, Ignacia Michelson conversó con sus compañeros sobre la relación amorosa que tuvo con el cantante urbano, Marcianeke, la que terminó en 2023.

En este contexto, la joven dio a conocer que mucha gente estaba pendiente a su romance. «Era brígido, teníamos 800 mil views en las historias de Instagram», contó.

Además, la participante de Mundos Opuestos dio a conocer detalles sobre la personalidad de Marcianke.

«Él es una persona de autoestima muy baja. Cuando yo lo conocí no se bañaba ni se arreglaba. Yo le decía que era un muerto en vida, cuando fue el que tiró el género para arriba, le decía que se creyera el cuento«, indicó Ignacia Michelson en el espacio de Canal 13.

«Entonces se empezó a arreglar, lo potencié; y al final me aburrí en un momento, porque yo lo potenciaba a él, ¿y quién se preocupaba por mí?», agregó. En este sentido, mencionó que «no podía estar de mamá siempre».

Además, la joven reveló una situación que vivió con el cantante. «Era muy tóxico, se ponía celoso porque me hablaban. Una vez nos fuimos a una fiesta electrónica en Argentina, se me acercó un h… y me pidió que bailáramos, y Marcianeke se acercó con una botella para pegarle. Le dije ‘¿qué te pasa? Eres figura pública, ubícate, te pueden grabar pegándole a un pendejo por nada, yo sé decir que no’. Entonces al final ya no lo estaba pasando bien con él», relató la participante de Mundos Opuestos.

Ignacia Michelson se sincera sobre el fin de su relación con Marcianeke

Además, la chica reality señaló que «cuando terminé con él se puso a llorar». «Era muy dependiente de mí, quería una mina que estuviera al 100% con él en sus eventos, que lo acompañara a todo… y yo no podía hacer eso. Yo lo ayudé, fui buena con él», agregó.

En este sentido, Ignacia Michelson reveló que «es buen cabro, pero es un niño. Yo igual soy pendeja, pero necesito hacer mis cosas también.