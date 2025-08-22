Participante de Mundos Opuestos impacta con cruda confesión en el reality de Canal 13: «A mí me violaron cuando chico»

En un reciente episodio del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, un participante protagonizó un impactante momento, luego de lanzar una sincera confesión.

Resulta que Juan Pablo Saavedra, quien es conocido como Jota tuvo una conversación con Juan Pedro Verdier. De este modo, habló del secuestro que sufrió hace años y además, conversó sobre otra situación difícil que vivió.

«A mí desde muy chiquitito me han pasado hartas cosas fuertes», comenzó señalando el participante de Mundos Opuestos.

En este sentido, el joven, quien es sobrino de Fran García-Huidobro reveló: «A mí me violaron cuando chico, me hicieron bullying en el colegio, tuve una experiencia muy fuerte con una pareja».

Jota señaló que fue víctima de violación cuando tenía solamente cinco años. «Una nana que trabajaba en mi casa, me pescaba y me hacía de todo», indicó en el programa de telerrealidad.

«Mi mamá cachó porque yo estaba con comportamientos raros», agregó Juan Pablo Saavedra.

Juan Pablo Saavedra recordó en Mundos Opuestos el apoyo que recibió de su madre

El participante de Mundos Opuestos dio a conocer que logró superar esta compleja situación debido a la reacción que tuvo su madre.

«Yo no quede con secuelas ni nada, porque mi mamá siempre me dio todo, me ayudaba», indicó. En este sentido, indicó que tras sufrir el abuso asistió a terapias que lo ayudaron a salir adelante.

«Ella siempre estuvo muy presente a cómo tratar este tipo de cosas, a como tratar todo este tipo de cosas y me sacó adelante y formó a la persona que hoy día soy», confesó Jota.

De acuerdo a la opinión del participante de Mundos Opuestos, «todo trastorno que una persona puede tener, va en como la familia te ayuda a sacarlo adelante».

