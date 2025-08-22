Revelan quiebre sentimental de popular figura de CHV tras años de relación y dos hijas: su expareja habría retomado un antiguo amor

Recientemente, se dio a conocer que una popular figura de Chilevisión (CHV) se habría separado de su pareja después de años de relación. Estamos hablando de Karina Álvarez, conductora de «Contigo en directo».

Esto fue informado por el periodista de farándula, Sergio Rojas, en el programa «Que te lo digo» de Zona Latina. De este modo, indicó que el quiebre no sería algo reciente.

Karina Álvarez vivía junto a Guillermo Cruces, quien es director general de programas en Televisión Nacional de Chile (TVN) y también fue director del matinal de CHV. Además, tienen dos hijas.

Vale señalar que ninguno de los dos se ha referido públicamente al tema.

Aseguran que conductora de CHV terminó su relación

Sin embargo, esto no es todo. Sergio Rojas también indicó que Cruces habría iniciado un nuevo romance con una polola que tuvo en su juventud, a quien conocería desde su etapa escolar.

«Ahora volvieron, imagínate cuántos años pasaron…», señaló el periodista.

Por otro lado, desde Página 7 se contactaron con Karina Álvarez. Sin embargo, la comunicadora prefirió no entregar detalles y prefirió mantener su vida personal en reserva.

Es importante señalar que el romance entre la conductora de «Contigo en directo» y Guillermo Cruces inició cuando este era director del matinal.

Posteriormente, en 2017, la periodista de CHV dio a conocer que se iba a convertir en madre por primera vez de su hija Maite.

Tres años después, Karina Álvarez reveló que junto a Cruces tendrían otra hija, a quien llamaron Colomba.

«La maternidad marca la definición de lo importante y de lo accesorio», señaló en una entrevista en Podemos Hablar.