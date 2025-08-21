Ráfaga prepara el remix más esperado junto a Jere Klein: «Se dio algo lindo, había una frecuencia»

Hace algunas semanas, en La Gran Noche de la Corazón, evento de nuestra querida radio hermana se presentaron destacados artistas y bandas. Entre ellos, Ráfaga que sorprendieron tras invitar al escenario a Jere Klein.

Vale señalar que esto fue algo inesperado para el público que repletó el Movistar Arena. De este modo, en esta oportunidad interpretar el remix de la popular canción «Una Cerveza», la que será estrenada oficialmente próximamente y que cuenta con la participación del urbano.

Ráfaga entrega detalles sobre el remix de «Una Cerveza» con Jere klein

Recientemente, la popular banda argentina estuvo presente en el podcast de nuestros «Vamo a Calmarno». De este modo, hablaron de esta colaboración con Jere Klein y su participación en La Gran Noche de la Corazón.

En este sentido, con respecto a su presentación en el popular evento, indicaron que «aprovechamos que ya estábamos en Chile».

Además, señalaron que el tema que hicieron junto a Jere Klein fue grabado en argentina, con video incluido.

Con respecto a cómo se gestó, esta colaboración, explicaron: «La conexión fue a través de la compañía, fue inesperado. Entre los dos equipos comenzaron a planear cosas»

Igualmente, desde la agrupación argentina destacaron la forma de trabajar de Jere Klein.

«Me gustó mucho las ganas que le pusieron, se dio algo lindo, había una frecuencia», señalaron

Asimismo, dieron a conocer que la colaboración se dio cuando el artista chileno estaba en el país vecino trabajando con otros destacados artistas. «Andaba en Argentina grabando con Duki, Paulo Londra y Ráfaga», revelaron.

Por otro lado, desde la banda señalaron la reacción que tuvo Jere Klein por trabajar con ellos. «Le conté a mi mamá que iba a grabar con ustedes y se volvió loca», indicaron que dijo el chileno.