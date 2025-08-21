Esta es la restricción vehicular de este viernes 22 de agosto en la Región Metropolitana: revisa el horario y las multas por no respetar la medida

¡Atención amigos de RadioActiva! Desde el mes de mayo que está rigiendo la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que se extenderá hasta el 31 agosto y se traduce en que varios automóviles ven restringida su circulación con la finalidad de cuidar la calidad del aire.

Es importante mencionar que esta iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, rige en meses de otoño e invierno, que es cuando hay más contaminación.

Vale señalar que la restricción vehicular se aplica de lunes a viernes, de 07:30 a 21:00 horas, con excepción de días feriados.

Además, esta medida se aplica en la totalidad de la provincia de Santiago y se incluyen las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Estos son los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este viernes 8 de agosto

Los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este viernes 22 de agosto, son los que tienen patentes que terminen en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 4 – 5.

Automóviles no catalíticos que no tienen sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

Motocicletas de antes del 2002: 8 – 9 – 0 – 1.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010 que tienen restricción este 8 de agosto: 4 – 5.

Buses de pasajeros sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

Transporte de carga sin sello verde: dígitos: 8 – 9 – 0 – 1.

Los vehículos sin sello verde no están autorizados para circular dentro del Anillo de Américo Vespucio, sin importar el dígito final de su patente.

Conoce a continuación los montos de las multas

Es importante recordar que quienes no cumplan con la restricción vehicular se arriesgan a ser multados. Los montos varían entre 1 y 1.5 UTM. Aproximadamente, esto equivale de $68.648 a $102.972.

En tanto, quienes estén interesados en conocer más sobre esta iniciativa en la Región Metropolitana pueden revisar el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.