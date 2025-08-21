Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton anunció cuándo inician las precipitaciones en Santiago y reveló dónde puede caer nieve

Durante la mañana de este jueves, el meteorólogo de Mega Jaime Leyton reveló el pronóstico del tiempo y entregó detalles sobre el inminente regreso de la lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, el especialista señaló que se esperan precipitaciones para hoy jueves y mañana viernes en Santiago. Incluso es probable que en este último día caiga nieve.

Lluvia y nieve en la Región Metropolitana: Jaime Leyton revela cuándo inician y dónde nevará este viernes

El meteorólogo de Mega reveló que durante este jueves la lluvia comenzaría cerca las 12:00. Mientras que las precipitaciones con mayor intensidad se registraría entre las 12:00 y 21:00 horas. Además, la temperatura máxima llegaría 14 grados y habría vientos de 50 kilómetros por hora.

Por otro lado, el especialista señaló que durante el viernes 22 de agosto, la máxima sería de 7 grados y la mínima de 0 grados. Igualmente, mencionó que en las comunas del sector oriente caería nieve y agua nieve.

En tanto, para el fin de semana no se espera lluvia en Santiago. Sin embargo, serán días helados de acuerdo a lo informado por Jaime Leyton.

Durante el sábado 23 de agosto, la temperatura más alta en la capital sería de 10 grados y la más baja de -3 grados.

Mientras que para el domingo 24 de agosto se espera una máxima de 12 grados y una mínima de -1

Además, de acuerdo a lo informado en Mega, las temperaturas subirían un poco durante el lunes. La más alta sería de 18 grados y la mínima de solamente 1.

