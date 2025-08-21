21 Ago, 2025. 11:35 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton anunció cuándo inician las precipitaciones en Santiago y reveló dónde puede caer nieve

El meteorólogo de Mega entregó el pronóstico del tiempo y entregó detalles sobre el inminente regreso de la lluvia en Santiago.

Por Iván López
Lluvia En La Región Metropolitana (4)
Agencia Uno

Durante la mañana de este jueves, el meteorólogo de Mega Jaime Leyton reveló el pronóstico del tiempo y entregó detalles sobre el inminente regreso de la lluvia en la Región Metropolitana. 

En este sentido, el especialista señaló que se esperan precipitaciones para hoy jueves y mañana viernes en Santiago. Incluso es probable que en este último día caiga nieve.

Lluvia y nieve en la Región Metropolitana: Jaime Leyton revela cuándo inician y dónde nevará este viernes

El meteorólogo de Mega reveló que durante este jueves la lluvia comenzaría cerca las 12:00. Mientras que las precipitaciones con mayor intensidad se registraría entre las 12:00 y 21:00 horas. Además, la temperatura máxima llegaría 14 grados y habría vientos de 50 kilómetros por hora.

Por otro lado, el especialista señaló que durante el viernes 22 de agosto, la máxima sería de 7 grados y la mínima de 0 grados. Igualmente, mencionó que en las comunas del sector oriente caería nieve y agua nieve.

En tanto, para el fin de semana no se espera lluvia en Santiago. Sin embargo, serán días helados de acuerdo a lo informado por Jaime Leyton. 

Durante el sábado 23 de agosto, la temperatura más alta en la capital sería de 10 grados y la más baja de -3 grados.

Mientras que para el domingo 24 de agosto se espera una máxima de 12 grados y una mínima de -1

Además, de acuerdo a lo informado en Mega, las temperaturas subirían un poco durante el lunes. La más alta sería de 18 grados y la mínima de solamente 1.

También te podría interesar: Esta es la restricción vehicular de este jueves 21 de agosto: revisa hasta cuándo rige la medida y el horario

Contenido patrocinado

Lo Último