Tragedia en Avellaneda: listado de hinchas de Universidad de Chile heridos tras incidentes con Independiente

Este miércoles se vivió una noche negra para el fútbol. El duelo que se disputaba entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado debido a disturbios, los que siguieron después del partido y terminaron con una gran cantidad de hinchas azules heridos.

Todo empezó después de que los seguidores del equipo azul, que estaban justo arriba de los hinchas locales, comenzaron a lanzar objetos hacia abajo en el primer tiempo.

Luego, en el inicio del segundo tiempo, cuando el partido fue detenido, desde la barra de Independiente tuvieron una desmedida reacción. Resulta que frente a ausencia de personal policial, irrumpieron en el sector de los visitantes y atacaron a los fanáticos azules que seguían en el estadio.

Universidad de Chile actualizó número de hinchas agredidos

Durante la madrugada de este jueves, Universidad de Chile dio a conocer la cantidad de hinchas que terminaron heridos tras ser atacados.

De este modo, según el catastro hay 19 heridos chilenos que se encuentran recibiendo atención en distintos hospitales.

Uno de los hinchas de Universidad de Chile está en riesgo vital tras caer desde las alturas,

Vale señalar que según consignó AS Chile, el recorrido fue liderado por el presidente Michael Clark junto al el gerente general Ignacio Asenjo. En este sentido, fueron a los centros de salud en los que están los fanáticos azules agredidos.

Revisa el listado a continuación:

Internados en Hospital Fiorito

Gonzalo Alfaro, se encuentra en estado riesgo vital por caída en altura, está en cirugía.

Jaime Mora: cirugía por fractura.

Pablo Mora: con politraumatismo.

Brayan Martínez: fue apuñalado.

Ignacio Castro: sufrió sutura en la cabeza.

Diego Trujillo: con politraumatismo.

Sebastián Aliste: con politraumatismo.

Fernando Ortiz: con politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu: con politraumatismo.

Carlos Mesa: con politraumatismo.

Román Silva: con politraumatismo.

Victoria Neira: con politraumatismo.

Hincas de Universidad de Chile en Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos: se encuentra en observación por traumatismo de cráneo.

Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y sufrió traumatismo de cráneo

Renato Urbina: contraumatismo de cráneo.

Hospital Wilde

Joaquín Vaina: con politraumatismo

Rubén Torres: con politraumatismo

José Acuiada: con politraumatismo

Patricio Valenzuela: con politraumatismo