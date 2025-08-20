Aseguran que Alexis Sánchez se convertirá en padre por primera vez: ¿Quién es Alexandra Litvinova, la nueva pareja del futbolista?

Durante la jornada de este miércoles 20 de agosto, se dio a conocer que Alexis Sánchez vive un importante momento de su vida. Resulta que se dio a conocer que se convertirá el padre.

Vale señalar que hace tiempo había rumores al respecto, y la información fue recientemente confirmada por La Tercera.

Según el medio ya nombrado, Alexis Sánchez dio a conocer la noticia hace algunas semanas en un encuentro sus cercanos.

Además, La Tercera dio a conocer que este rol ha afectado en las decisiones que ha tomado el deportista con respecto a sus decisiones futbolísticas,

Si bien existía gran incertidumbre con respecto al club al que podría llegar Alexis Sánchez, este habría optado por sí o sí permanecer en Europa. De este modo, todo parece indicar que se quedará en el Udinese.

Vale señalar que el futbolista rechazó ofertas de equipos de Sudamérica, la MLS y Arabia. De este modo, una de las razones de permanecer en Italia, es que ahí vive con su pareja, Alexandra Litvinova. Específicamente en Friuli.

¿Quién es Alexandra Litvinova, la pareja de Alexis Sánchez

Alexandra Litvinova es una modelo rusa. De acuerdo a lo informado por FMDOS, tiene 25 años de edad.

Lapareja de Alexis Sánchez mide 1,73 mts y hace más de una década que se dedica al modelaje. Por otro lado, cuenta con más de 43 mil seguidores en Instagram.

En «Hay que decirlo» de Canal 13, Gisella Gallardo señaló: «Se dice que se conocieron en Milán, donde ella trabaja hace más de diez años en la moda, en las pasarelas más importantes del mundo».

«Habría sido amor casi a primera vista y hoy estarían muy contentos», agregó la periodista.