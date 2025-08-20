Esta es la restricción vehicular de este jueves 21 de agosto: revisa hasta cuándo rige la medida y el horario

¡Ojo radioctiveros! Desde el 1 de mayo está en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Esta medida va a estar en vigencia hasta el 31 de agosto y restringe la circulación de varios vehículos en la capital del país, con el objetivo de cuidar la calidad del aire.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, rige en meses de otoño e invierno, periodos en los que empeora la calidad del aire.

La restricción vehicular se aplica de lunes a viernes, excepto días feriados en toda la provincia de Santiago y se inclueyen a las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Por otra parte, el horario es de 07:30 a 21:00 horas.

Revisa los vehículos que tienen restricción vehicular este jueves 21 de agosto

Los vehículos que tiene restricción vehicular en la Región Metropolitana este jueves 21 de agosto son los que tienen patentes que finalizan en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 2 y 3.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Las motocicletas de antes del 2002: 4, 5, 6 y 7.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010 que tienen restricción vehicular: 2 y 3.

Buses de pasajeros sin sello verde: 4, 5, 6 y 7.

Transporte de carga sin sello verde: dígitos: 4, 5, 6 y 7.

Es importante aclarar que los vehículos sin sello verde, no tienen permitido ingresar al Anillo de Américo Vespucio, sin importar el número en que termina su placa patente.

Multas

Es importante que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular. Recordemos que las personas que no cumplan con la medida pueden recibir multas que varían entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce en cerca de $68.648 a $102.972.

En tanto, quienes quieran acceder a más información sobre la medida, puede hacerlo en el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.